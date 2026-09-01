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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Маннарино – второй по возрасту игрок, отыгравшийся на US Open с 0:2 по сетам

Адриан Маннарино прошел во второй круг US Open . Француз обыграл Тиаго Тиранте со счетом 4:6, 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.

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