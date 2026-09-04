ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Владимир Зеленский нашел применение своим актерским и режиссерским способностям в создании иллюзии демократии на Украине, хотя никакой оппозиции там давно нет.
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