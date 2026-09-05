ВС РФ поразили завод по производству БПЛА для ударов по России в Днепропетровске

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские войска нанесли удар "Геранями" по днепропетровскому заводу, который производил беспилотники большой дальности для ударов по территории России.
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