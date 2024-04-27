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2 подписчика
Соңгы кайтуында минем янда элеккеге Рамил иде

Соңгы кайтуында минем янда элеккеге Рамил иде. Бик шаян, көләргә ярата иде, башкаларны да көлдерә. Монысында нәкъ үзе иде инде, гел көлеп кенә торды.

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