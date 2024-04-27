Соңгы кайтуында минем янда элеккеге Рамил иде. Бик шаян, көләргә ярата иде, башкаларны да көлдерә. Монысында нәкъ үзе иде инде, гел көлеп кенә торды.
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Соңгы кайтуында минем янда элеккеге Рамил иде. Бик шаян, көләргә ярата иде, башкаларны да көлдерә. Монысында нәкъ үзе иде инде, гел көлеп кенә торды.