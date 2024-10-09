«Их желала бы даже Мелания Трамп»: СМИ описывают коллекцию драгоценностей Харрис

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, преподносящая себя как «скромную женщину из среднего класса», обладает коллекцией ювелирных изделий стоимостью более 200 тысяч долларов, пишет Daily Mail .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии