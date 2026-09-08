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Zero Hedge

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Futures Fall As Inflation Fears Mount With Oil Set To Top $100

Futures Fall As Inflation Fears Mount With Oil Set To Top $100

Futures Fall As Inflation Fears Mount With Oil Set To Top $100 US futures fell as Brent crude approached $100 a barrel, chasing Shanghai crude which is now trading above $102, reinforcing expectations that central banks will have to raise interest rates to contain inflation while a key CPI print looms on Friday.

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