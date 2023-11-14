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«Реал» не будет форсировать восстановление Гюлера и хочет установить точную причину травм

«Реал» не будет форсировать восстановление Гюлера и хочет установить точную причину травм

«Реал» не будет форсировать восстановление Арды Гюлера от травмы. У 18-летнего хавбека разрыв квадрицепса – это его третье повреждение с момента перехода в клуб минувшим летом, при этом турок еще не дебютировал за мадридцев.

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