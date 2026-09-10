На улице Добролюбова построят еще один дом по реновации

Согласован проект строительства многоквартирного дома по программе реновации. Согласно документации, здание появится по адресу улица Добролюбова, участок № 25 на месте пятиэтажного дома 1959 года постройки.
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