CCB: открыта группа молекул, подавляющая туберкулезные бактерии новым способом

Немецкие ученые из Дюссельдорфского университета и Университета Дуйсбург-Эссен открыли и синтезировали молекулы, способные действовать против вызывающих туберкулез бактерий Mycobacterium tuberculosis ранее неизвестным образом.
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