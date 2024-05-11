Памятник Валерию Востротину - герою Советского Союза, командиру легендарной 9 роты ВДВ в Афганистане - открыли в Екатеринбурге.
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Памятник Валерию Востротину - герою Советского Союза, командиру легендарной 9 роты ВДВ в Афганистане - открыли в Екатеринбурге.
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