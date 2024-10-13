Какие народные средства помогут очистить сосуды от холестериновых бляшек Алёна Юрьева Холестериновые бляшки — это отложения, образующиеся на внутренних стенках сосудов при чрезмерном употреблении животных жиров.
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