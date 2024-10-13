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Какие народные средства помогут очистить сосуды от холестериновых бляшек

Какие народные средства помогут очистить сосуды от холестериновых бляшек

Какие народные средства помогут очистить сосуды от холестериновых бляшек Алёна Юрьева Холестериновые бляшки — это отложения, образующиеся на внутренних стенках сосудов при чрезмерном употреблении животных жиров.

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