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Роспотребнадзор раскрыл два секрета, которые помогут сохранить букет свежим надолго

Роспотребнадзор раскрыл два секрета, которые помогут сохранить букет свежим надолго

В Международный женский день красивый букет живых цветов — один из главных подарков от мужчин. Накануне праздника в Роспотребнадзоре рассказали, как продлить свежесть букета, чтобы этот приятный подарок радовал как можно дольше.

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