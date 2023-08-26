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Бланка Бернс из США стала первой женщиной, которая судила матч мужского чемпионата мира

Бланка Бернс из США стала первой женщиной, которая судила матч мужского чемпионата мира

Американка Бланка Бернс в пятницу стала первой женщиной, которая работала на матче мужского чемпионата мира в качестве судьи.

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