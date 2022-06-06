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20 миллиардов транзисторов, 5-нанометровый техпроцесс, 8-ядерный CPU и 10-ядерный GPU. Представлена однокристальная система Apple M2

20 миллиардов транзисторов, 5-нанометровый техпроцесс, 8-ядерный CPU и 10-ядерный GPU. Представлена однокристальная система Apple M2

Компания Apple на выставке WWDC 2022 представила свою новую однокристальную систему – M2. Она призвана заменить M1, ставшую революционной для компьютеров компании.

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