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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Скрынник: «Есть желание большинства федераций, чтобы я вернулся в президенты FIB, но на данный момент это невозможно»

Скрынник возглавлял Международную федерацию по хоккею с мячом (FIB) с 2006 по 2022-й год. «Идет внутреннее обсуждение.

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