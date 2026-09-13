В России с 2027 года введут мониторинг цен на основные продукты питания

Систему мониторинга формирования цен на ряд продуктов питания введут в России с 1 января 2027 года. Соответствующая норма закреплена в федеральном законе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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