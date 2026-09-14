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Немцы нервничают, венгры суетятся: у европейцев мало газа, а зима близко

Немцы нервничают, венгры суетятся: у европейцев мало газа, а зима близко

За три недели до начала отопительного сезона, который в ФРГ формально начинается 1 октября, уровень наполненности немецких газохранилищ по-прежнему низкий и составляет всего 55%.

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