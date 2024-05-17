Китайцы не узнали Сергея Шойгу в новой должности во время переговоров

Новый секретарь Совбеза России не смог с первой попытки попасть в парламент Китая на переговоры.У экс-министра обороны России, перешедшего в должность Секретаря Совета безопасности (СБ) России Сергея Шойгу возникли проблемы с проходом в парламент КНР на правительственные переговоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии