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Царьград

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Владельцам смартфонов с Android стали чаще грозить атаки хакеров

Владельцам смартфонов с Android стали чаще грозить атаки хакеров

В этом году мошенники стали чаще атаковать телефоны с ОС "Андроид" в России."Лаборатория Касперского" сообщила, что в 2024 году в России в 4,5 раза чаще стали подвергаться атаке смартфоны с "Андроид".

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