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Царьград

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Экс-глава Белгорода избежал колонии, подписав контракт с Минобороны. Теперь стало известно о его гибели

Экс-глава Белгорода избежал колонии, подписав контракт с Минобороны. Теперь стало известно о его гибели

Бывший глава Белгорода Константин Полежаев получил пять лет колонии и крупный штраф, но до исправительного учреждения так и не дошёл.

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