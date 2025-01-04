О чем говорит новогодняя торговля на Уолл-стрит?

На фондовом рынке существует поверье, как встретишь Новый Год, так его и проведешь. Важна первая неделя торгов и она прошла очень сдержанно, несмотря на сильный рост рынков в 2024 году, чему способствовал рекордный подъем индексов в первую пятидневку прошлого года.