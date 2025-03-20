Врач рассказала, что делать аллергикам при ранней весне

Врач Сахарова призвала аллергиков готовить жилье к ранней весне и цветению В 2025 году весна в ряде регионов России наступает раньше срока, заявила РИА Недвижимость врач-аллерголог-иммунолог «Инвитро» Татьяна Сахарова.