Врач рассказала, что делать аллергикам при ранней весне

Врач Сахарова призвала аллергиков готовить жилье к ранней весне и цветению В 2025 году весна в ряде регионов России наступает раньше срока, заявила РИА Недвижимость врач-аллерголог-иммунолог «Инвитро» Татьяна Сахарова.
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