Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Цыганов
    Порядок навести несложно. Но жирные коты без масла останутся.«Моё такси – мои ...
  • Владимир Сабакарь
    Туркестан всю жизнь бурлил и вливался разливался. По большому счёту это одновременно самое  чистосердечное, кровожадн...В Госдуме назвали...
  • Lana_Borei Иванова
    Это будет его последней поездкойЗеленский посетит...

Невоенный анализ-77. 8 января 2025

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, не Цицерон, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх