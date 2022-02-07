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Месси получил 7 баллов из 10 от L’Équipe за матч с «Лиллем» – лучшая оценка в в обеих командах

Французское издание L’Equipe оценило игру футболистов «ПСЖ» и «Лилля» в очном матче Лиги 1 (5:1). Нападающий парижан Лионель Месси, забивший и отдавший голевой пас в этой игре, получил 7 из 10 баллов – самый высокий балл среди игроков обеих команд.

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