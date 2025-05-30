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Дмитрий Кузнецов, создатель «Музея живой старинной вывески», Рыбинск

Дмитрий Кузнецов, создатель «Музея живой старинной вывески», Рыбинск

Восемь лет назад Рыбинск ничем не отличался от других малых городов Центральной России. Теперь небольшой город на Волге необычайно популярен у туристов: его старинную купеческую архитектуру фолк-музыкант Дмитрий Кузнецов дополнил историческими вывесками, благодаря чему у гостей и жителей возникает эффект путешествия на машине времени.

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