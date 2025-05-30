Дмитрий Кузнецов, создатель «Музея живой старинной вывески», Рыбинск

Восемь лет назад Рыбинск ничем не отличался от других малых городов Центральной России. Теперь небольшой город на Волге необычайно популярен у туристов: его старинную купеческую архитектуру фолк-музыкант Дмитрий Кузнецов дополнил историческими вывесками, благодаря чему у гостей и жителей возникает эффект путешествия на машине времени.
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