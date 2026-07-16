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Контрафронт

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Мексика: Репортер новостного агентства Noticias San Martín Texmelucan был застрелен возле своего...

Мексика: Репортер новостного агентства Noticias San Martín Texmelucan был застрелен возле своего дома вооруженными преступниками на мотоциклах на улице Леона Викарио в Сан-Мартин-Тексмелукан-де-Лабастида, штат Пуэбла, в утренние часы по местному времени.

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