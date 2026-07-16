Мексика: Репортер новостного агентства Noticias San Martín Texmelucan был застрелен возле своего дома вооруженными преступниками на мотоциклах на улице Леона Викарио в Сан-Мартин-Тексмелукан-де-Лабастида, штат Пуэбла, в утренние часы по местному времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии