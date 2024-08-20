Скоростные поезда хотят запустить по маршруту Вологда – Москва

ВОЛОГДА, 20 августа, ФедералПресс. Между Вологдой и Москвой планируют запустить скоростные поезда. Об этом говорилось в рамках встречи врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова и министра транспорта России Романа Старовойта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии