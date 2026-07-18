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Самые грозные воины древнего мира

Самые грозные воины древнего мира

Спартанцы, кадр из фильма «300 спартанцев» (1962) / © 20th Century Studios Спартанские мальчики начинали военную подготовку в семилетнем возрасте и вырастали в тяжеловооруженных пехотинцев, сумевших остановить огромную персидскую армию у Фермопил.

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