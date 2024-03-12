Концентрация лагеря: как «Зона интересов» показывает изнанку Освенцима

«Оскары» за «лучший международный фильм» и «лучший звук» — не единственное, из-за чего весь мир резко обратил внимание на фильм Джонатана Глейзера «Зона интересов» из программы прошлогоднего Каннского кинофестиваля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии