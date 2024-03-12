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Концентрация лагеря: как «Зона интересов» показывает изнанку Освенцима

Концентрация лагеря: как «Зона интересов» показывает изнанку Освенцима

«Оскары» за «лучший международный фильм» и «лучший звук» — не единственное, из-за чего весь мир резко обратил внимание на фильм Джонатана Глейзера «Зона интересов» из программы прошлогоднего Каннского кинофестиваля.

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