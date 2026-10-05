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Доля нефтегазовых доходов в экономике всё меньше - глава Минфина РФ

Доля нефтегазовых доходов в экономике всё меньше - глава Минфина РФ

Министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации сообщил, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете на предстоящую трехлётку не превысит 17%.

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