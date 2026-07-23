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‼️🇷🇺🇺🇸Между РФ и США осуществляются контакты по Украине, это позитивно, но говорить об ускорении урегулирования не приходится, — Кремль Другие заявления Дмитрия Пескова: ▪️РФ продолжает по рабочим каналам диалог с США и надеется на продолжение очного общения, когда американские переговорщики станут свободнее; ▪️Россия остается открытой для переговоров, но в условиях подстрекательства Киева со стороны ЕС на продолжение войны проводит СВО; ▪️Россия фиксирует положительную динамику в СВО.

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