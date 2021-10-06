Экономист Солодков посоветовал изучить свое финансовое положение, прежде чем брать кредит

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Прежде чем обращаться в банк за новым кредитом, изучите ситуацию на финансовых рынках, порекомендовал в беседе с агентством "Прайм" директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.
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