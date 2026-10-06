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Куба спасается солнцем во время очередного сбоя электричества

Куба спасается солнцем во время очередного сбоя электричества

Куба в этом году в седьмой раз осталась без электричества по всей стране. Но в гаванском центре La Campana праздник не прервался: солнечные панели и резервные аккумуляторы позволили гостям даже не заметить отключения.

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