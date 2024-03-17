Массух: кибератаки не повлияли на ход электронного голосования

Заместитель руководителя Общественного штаба, руководитель Электронного штаба Илья Массух заявил, что кибератаки, проходящие круглые сутки, никак не повлияли на ход электронного голосования выборов президента РФ.
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