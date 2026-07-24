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Аргументы недели

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Пьяный водитель в Севастополе устроил шоу с побегом, матом и «обманом» алкотестера

Пьяный водитель в Севастополе устроил шоу с побегом, матом и «обманом» алкотестера

В Севастополе 40-летний водитель Volkswagen решил, что вечер без приключений — это слишком скучно. Мужчина сел за руль с явными признаками опьянения, а после остановки инспекторами ДПС устроил настоящее представление.

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