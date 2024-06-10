Фил Спенсер прокомментировал слухи о портативной Xbox: “Возможность играть ло...

Фил Спенсер прокомментировал слухи о портативной Xbox: “Возможность играть локально очень важна”Хотя на Xbox & Game Showcase 2024 не было никаких официальных анонсов о портативной консоли Xbox, глава Xbox Фил Спенсер в интервью IGN Live 2024 намекнул на ее возможное существование.