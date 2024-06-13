В Сети раскритиковали поздравление Насти Ивлеевой с Днем России

Настя Ивлеева решила поздравить соотечественников с Днем России. В своем социальных сетях она поделилась цитатой из произведения Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», отметив, что именно в русской классической литературе, по ее мнению, наиболее ярко отражаются культура и дух России.