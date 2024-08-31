Самодвижущаяся платформа «Северный полюс» готовится к походу в Арктику

Её скоро отправят в Мурманск Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», построенная на заводе ОСК «Адмиралтейские верфи» по проекту конструкторского бюро ОСК «Вымпел», готовится к отправке в Мурманск.
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