Вот это да! Иран поставил Трампа на колени: триумф на Ближнем Востоке — русские показали, как надо воевать

Показательный крах просаудовских сил в Йемене окончательно поставил президента США Дональда Трампа на колени и ознаменовал триумф Ирана на Ближнем Востоке, считают инсайдеры.
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