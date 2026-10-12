Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вот это да! Иран поставил Трампа на колени: триумф на Ближнем Востоке — русские показали, как надо воевать

Вот это да! Иран поставил Трампа на колени: триумф на Ближнем Востоке — русские показали, как надо воевать

Показательный крах просаудовских сил в Йемене окончательно поставил президента США Дональда Трампа на колени и ознаменовал триумф Ирана на Ближнем Востоке, считают инсайдеры.

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