Дмитрий Пулбере: "Стояногло следует восстановить в должности генпрокурора" 

Каким образом ни рассматривать ситуацию вокруг отстраненного от должности генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло, становится очевидным, что над человеком просто поиздевались, но он должен быть скорее восстановлен в должности генпрокурора страны.
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