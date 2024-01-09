Главное о коммунальной аварии в Подмосковье, из-за которой 40 домов остались без тепла

В подмосковном Подольске 5 января произошел прорыв теплотрассы. В результате жители 173 многоквартирных домов остались без отопления, были задержаны несколько человек, а также заведено уголовное дело на замглавы Подольска из-за превышения должностных полномочий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии