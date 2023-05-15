В Новосибирской области к 15 мая возникло 211 лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона огонь прошёл более 1 600 гектаров полей и лесов.Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, на 15 мая на территории региона произошло 211 пожаров на площади более 1 600 гектаров.