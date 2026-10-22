In the near future, the next batch of potash fertilizers from Belarus will go to the USA. This was announced by the Belarusian representative to the UN Valentin Rybakov following the results of the report to the head of state.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым