Аграриям предложили дать 12-14 млрд рублей на субсидии на топливо

В настоящее время Государственная Дума обсуждает вопрос выделения сельхозпроизводителям субсидий на повышение цен на топливо в размере 12-14 миллиардов рублей, сообщил 12 октября журналистам глава комитета по энергетике Думы Павел Завальный.
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