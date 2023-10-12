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Парламентская газета

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Аграриям предложили дать 12-14 млрд рублей на субсидии на топливо

Аграриям предложили дать 12-14 млрд рублей на субсидии на топливо

В настоящее время Государственная Дума обсуждает вопрос выделения сельхозпроизводителям субсидий на повышение цен на топливо в размере 12-14 миллиардов рублей, сообщил 12 октября журналистам глава комитета по энергетике Думы Павел Завальный.

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