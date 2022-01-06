В М

102 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    Думаю резкая регулировка была продиктована отнюдь не экономическими факторами, а навязана извне, чтоб высечь искру не...Сатановский: Ситу...
  • Boris Max
    Это уже старая статья...Сатановский: Ситу...
  • Сергей Рузманов
    Просто педофилов, без приставокВолодин предложил...

Американская пресса: Байден ведет США к катастрофе, пытаясь примириться с Путиным

Американская пресса: Байден ведет США к катастрофе, пытаясь примириться с Путиным

Россия ведет агрессивно, выдвигая США и Европе невыполнимые условия, а американский лидер Джо Байден занял примирительную позицию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх