Американская пресса: Байден ведет США к катастрофе, пытаясь примириться с Путиным

Россия ведет агрессивно, выдвигая США и Европе невыполнимые условия, а американский лидер Джо Байден занял примирительную позицию.
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