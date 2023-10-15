Битва за Авдеевку, день пятый: ISW сообщает, что окружение провалилось, но так ли это?

С какими трудностями сталкиваются наши бойцы на северном и южном фасах Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС На четвертый (!) день после начала штурма укрепрайонов на северном и южном фасах Член комитета по обороне нижней палаты парламента РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев пришел к выводу, что мы «к серьезному наступлению пока не готовы».