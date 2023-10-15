БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Битва за Авдеевку, день пятый: ISW сообщает, что окружение провалилось, но так ли это?

Битва за Авдеевку, день пятый: ISW сообщает, что окружение провалилось, но так ли это?

С какими трудностями сталкиваются наши бойцы на северном и южном фасах Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС На четвертый (!) день после начала штурма укрепрайонов на северном и южном фасах Член комитета по обороне нижней палаты парламента РФ, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев пришел к выводу, что мы «к серьезному наступлению пока не готовы».

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Комментарии
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вага карлито
Думаю если начали наступление на Авдеевку то все продумали!  Еще неделя не прошла а участок этот сложный ! Верю что  сломают там хребет бандеровскому схрону девять лет заливаемому цементом!  Посмотрят счас командиры  что к чему и найдут вариант нужный! Успехов парням и удачи!
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