Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 838 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    В кишлак всем табором и бессрочно.На Кавказе расшир...
  • Леонид Руси
    Они же дети... И если их не выдворить, эти дети станут взрослыми, тупорылыми чуреками на наших улицах"Мордой в грязь -...
  • ninikooo Митусова
    Вопрос в Подмосковье не решится положительно, пока губернией правит г- Воробьев, главный «лоббист интересов мигрантов..."Мордой в грязь -...

А вот это уже стыдоба. Россия перевала $5 млн WADA. И там ждут еще

А вот это уже стыдоба. Россия перевала $5 млн WADA. И там ждут еще

Как вы относитесь к тем шести теннисистам, которых Международная федерация тенниса допустила до Олимпиады в Париже? Притом, что еще трое наших от такого "допущения" отказались сами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх