Минтруд предложил сделать 31 декабря 2025 года выходным

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ой, да надо же было до такой элементарной истины дойти... Мое мнение что надо "народным" избранникам, политикам, чиновникам установить рабочий день 31 декабря.. Глядишь наступит просветление в мозгах и 31 декабря законодательно установят выходным днем... Да и с другими праздниками не мешало бы разобраться и утвердить законодательно. Надо не держать народ в подвешенном состоянии, а чтобы все знали и могли планировать свой отдых в семье с детьми. А за одно и каникулы детей, студентов постараться совместить с праздничными и выходными днями, чтобы родители могли больше уделять время друг для друга...