Министр труда Антон Котяков объявил, что 31 декабря 2024 и 2025 годов будут нерабочими днями в связи с переносом праздничных дней.
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2025 года выходным
Комментарии
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Александр Радченко
Это такая тяжкая работа...
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13 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Ой, да надо же было до такой элементарной истины дойти... Мое мнение что надо "народным" избранникам, политикам, чиновникам установить рабочий день 31 декабря.. Глядишь наступит просветление в мозгах и 31 декабря законодательно установят выходным днем... Да и с другими праздниками не мешало бы разобраться и утвердить законодательно. Надо не держать народ в подвешенном состоянии, а чтобы все знали и могли планировать свой отдых в семье с детьми. А за одно и каникулы детей, студентов постараться совместить с праздничными и выходными днями, чтобы родители могли больше уделять время друг для друга...
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12 час.
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