Финал теннисного турнира серии ATP Beeline Challenger 80 в Шымкенте

Сегодня состоится полуфинал и финал международного теннисного турнира ATP Beeline Challenger 80, который стартовал 9 мая в Шымкенте.
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