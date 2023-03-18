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19 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

19 марта: какой сегодня праздник, этот день в истории России и Тулы

19 марта – 78 день года, до Нового года осталось 287 дней. Узнать все памятные даты, которые отмечают в этот день, и об их роли в истории России и Тульской области можно в материале Тульской службы новостей Приметы Константинов день Если сегодня приснится зеркало – это к обману Дятел громко стучит по дереву, значит, минусовые температуры уйдет нескоро Хорошей приметой, по верованиям предков, считалось умыться сегодня колодезной водой Родились в этот день 1629 – второй русский царь из династии Романовых Алексей Михайлович 1903 – советский актёр театра и кино Яков Гудкин 1908 – советский драматург и актёр Исидор Шток 1930 – оперный певец (бас), народный артист СССР Борис Штоколов 1949 – эстрадный певец, народный артист России Валерий Леонтьев 1950 – певица, народная артистка России, художественный руководитель ансамбля &quot;Русская песня&quot; Надежда Бабкина 19 марта: праздники в России Международный день клиента День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России Первый день без шапки 19 марта в истории России 1697 – первый в истории визит русского царя Петра I в Европу.

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